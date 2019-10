Europese medailles voor recent opgericht majorettekorps ‘Twirl in Motion’ Koen Moreau

14 oktober 2019

18u05 0 Lede Acht meisjes van het pas opgerichte majorettekorps ‘Twirl in Motion’ uit Lede vertoefden de voorbije dagen in het Italiaanse Venetië voor het Europees Kampioenschap Twirling. Ze brachten twee medailles mee naar huis.

“Bij de solo’s en duo’s zijn er medailles tot en met de zesde plaats. De zesde plaats voor Silke en Myrthe leverde hun dus meteen een Europese medaille op. We mogen ons tot de top van Europa rekenen”, vertelt coördinator Monika Van Gucht fier. Het ‘batlonflag’ team viel met een vierde plaats net naast het podium.

“Maar desondanks zijn we hee trots en vol motivatie naar het volgende jaar toe.” Andere mooie prestaties waren er van Felizia en Norah. Zij werden met hun duo showtwirl junior negende. “En Myrthe haalde met haar solo showtwirl een vijftiende plaats in een zeer zware categorie.” Deze resultaten tonen dat we binnenkort zonder twijfel nog meer zullen horen van ‘Twirl in Motion’ met coach Rik De Troyer.