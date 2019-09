Erfgoedwandeling langs spoorverleden van Lede Koen Moreau

05 september 2019

17u26 0 Lede Ter gelegenheid van de Open Monumentendag op zondag 8 september kan je in Lede in het verleden van de spoorwegen duiken.

In samenwerking met de heemkundige kring ‘Heemschut Lede’, de kunstacademie en de gemeentelijke cultuurdienst worden geleide wandelingen met uitleg over de eerste stoomtreinen, overblijvende spoorinfrastructuur zoals als het buizenkot, den bascuul, de roethuizen en de privé-ingang vanop het perron naar het meisjesinternaat. De wandeling start in de Stationsstraat 17 waar ooit een textielfabriek en verfwinkel te vinden was. Start om 11, 13, 14, 15, 16 en 17 uur. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.