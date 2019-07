Erfgoedcel Denderland maakt stamboomonderzoek nog makkelijker: voorouders opsporen tijdens wekelijkse markt KOEN MOREAU

08 juli 2019

07u11 0 Lede Bezoekers van de wekelijkse dinsdagmarkt van Lede kunnen op 9 juli in primeur snuisteren in de gedigitaliseerde bevolkingsregisters van Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove. In één klik vind je alle info over je voorouders terug.

De digitalisering van liefst 35.656 scans kostte vrijwilligers anderhalf jaar werk. “Het was dan ook een titanenwerk. Elke scan komt overeen met een woonadres en bevat informatie over elke bewoner op dat adres: de naam en voornamen, maar ook de burgerlijke stand , beroep, geboorteplaats en -datum”, vertelt Tom De Ridder van Erfgoedcel Denderland. Om de digitalisering zo accuraat mogelijk te doen, werd elke scan tweemaal verwerkt. “En bij verschillen werd nog een derde persoon ingeschakeld.”

Uniek aan het project was de inzet van vrijwilligers die van thuis uit hun steentje bijdroegen aan het invoeren en controleren van alle gegevens. De digitalisering is bovendien een goede zaak voor de papieren bevolkingsregisters die al flink wat slijtage vertonen. “Door dit project kunnen de originele stukken nu beter bewaard worden en kunnen ze na 120 jaar op ‘pensioen’. Een echte win-winsituatie dus!”, besluit Tom De Ridder.

Een eerste kennismaking met het digitale personenarchief is voorzien op dinsdag 9 juli van 9 tot 11 uur aan de ingang van de kerk van Lede. “Met veel plezier zullen we mensen helpen om hun voorouders terug te vinden.” Tweede kennismakingsmoment is een week later op dinsdag16 juli bezoekt Erfgoedcel Denderland de dinsdagmarkt in Ninove. Wie niet tot dan kan wachten of zich overdag moeilijk vrij kan maken, kan alvast terecht op www.madeindenderland.be.