Enthousiastelingen starten met grote opruiming in jeugdhuis: “Wellicht komt er tijdens de renovatie een gezellige zomerbar” Koen Moreau

07 maart 2020

17u19 7 Lede De interesse en helpende handen voor het De interesse en helpende handen voor het nieuwe jeugdhuis Bidong in Lede zijn veelbelovend.

Zaterdag waren een tiental vrijwilligers in de weer om het sinds het faillissement van jeugdhuis Leeuwerik leegstaande gebouw aan sporthal de Ommegang op te ruimen. “De parochie sponsorde met een grote afvalcontainer voor gemengd afval en die konden we in een mum van tijd vullen”, vertelt Stef Schelfhout.

De oproep naar leden en medewerkers was intussen ook een succes. “We verkochten al 116 lidkaarten en kregen al van 30 mensen te horen dat ze actief willen meewerken.” Een goede zaak want er valt nog heel wat werk te doen. “Deze opruiming is een voorzichtige eerste stap. We hebben intussen al offertes gevraagd om de ramen te vernieuwen, contacten gelegd met chauffagisten voor de verwarming en schilders voor een grondige opsmukbeurt.”

Benefiet, paella en zomerbar

Volgende belangrijke en voorafgaande fase is het inzamelen van financiële middelen om alle werken te financieren. “Sponsors zijn heel wel gekomen, maar we organiseren zelf ook een en ander.” Zo is er op vrijdagavond 8 mei een grote benefiet in GC De Volkskring en een paella-avond op zondag 17 mei in Den Bonten Os.

Het jeugdhuis meteen openen is dus nog geen optie. “Maar we denken er wel aan om op het perceel achter het jeugdhuis tijdelijk een zomerbar te openen. Op die manier kan onze werking groeien en hebben we alweer wat extra inkomsten”.

Meer over Jeugdhuis Bidong op de Facebookpagina ‘Jeugdhuis Bidong’.