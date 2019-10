Eigenzinnige elektronische bands voor vierde Indietronic Fest Koen Moreau

15 oktober 2019

17u28 2 Lede Liefhebbers van elektronische dancemuziek kunnen op zaterdagavond 19 oktober in zaal de Volkskring in Lede enkele verrassende groepen aan het werk zien.

De organisatoren van Indietronic Fest pakken voor hun vierde editie uit met relatief onbekende muzikanten. “Een bewuste keuze. We willen geen mainstream of commerciële muziek, maar wel een verrassende ontdekkingstocht langsheen niche-genres als industrial, ambient, minimal, avantgarde, synthwave,...”, vertelt Joris Blondeel.

Bezoekers aan het event in GC De Volkskring worden getrakteerd op aangename dj-sets en een loungy atmosfeer in de foyer. De grote zaal doet dienst voor live-concerten. Headliner daar is Antwerpenaar Adriaan De Roover (aka Oaktree). Hij tourde de jongste jaren in binnen- en buitenland én bracht onder het pseudoniem ‘Oaktree’ het voorbije decennium al een tweetal prachtige full albums vol artistieke en subtiele geluidscollages uit op het gerenommeerde PIAS-label.”

Ander muzikanten zijn Brusselse band Paper Hats en de Gentse bands ‘Raveyards’ en ‘Gauss’. Dj’s van dienst zijn Permian (aka Saints by nite), Dj’s Matter of speaking (MOS), Maxalto en Polle van De Gash van de Aalsterse ‘Alosta souls’. Het festival start om 19.30 uur. Toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Voorverkoop en meer info via de Facebookpagina ‘Indietronic fest’.