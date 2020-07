Exclusief voor abonnees Eerbetoon voor overleden wielrenner Niels De Vriendt (20) tijdens kermiskoers in Vlierzele: “Niels was een talentje en super vriendelijke beleefde jongen” Koen Moreau Frank Eeckhout

05 juli 2020

11u38 8 Impe/Vlierzele De jonge renner die zaterdagnamiddag om het leven kwam bij een kwalijke val tijdens de oefenkoers in Wortegem-Petegem was de 20-jarige Niels De Vriendt uit Impe, deelgemeente van Lede bij Aalst. De knaap was al vele jaren actief in het wielrennen en zou komende vrijdag wellicht ook starten tijdens de kermiskoers in Vlierzele.

Wat er precies gebeurde tijdens de noodlottige laatste koers van de jongen is onduidelijk. Al in de eerste ronde ging het fout. Om onduidelijke reden ging Niels van de weg en belandde hij in de gracht. Omdat de renner geen hartslag meer had, werd meteen gestart met reanimeren. Ondanks enorme inspanningen overleefde de coureur het niet. Of hijeen hartstilstand opliep door de val of viel door een hartstilstand is onduidelijk.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen