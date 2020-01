Een nieuw jaar en een nieuwe start voor een nieuw jeugdhuis : jongelui houden Jeugdhuis ‘Bidong’ boven de doopvont Koen Moreau

01 januari 2020

08u11 0 Lede Goed nieuws voor jongelui uit Lede en omstreden. Vier jaar nadat Jeugdhuis Leeuwerik in Lede de vereffening aanvroeg, starten enkele gemotiveerde jongelui een nieuwe jeugdhuiswerking. “Onze vzw is vanaf 1 januari 2020 actief en we willen er voluit voor gaan”, luidt het enthousiast

Nadat verschillende enthousiastelingen hun tanden stuk beten op of hun geduld verloren bij de administratieve rompslomp voor de opstart van een nieuw jeugdhuis zetten drie jongelui nu dan toch eindelijk de eerste concrete stap met de opstart van een vzw. Als alles mee zit, hebben jongeren van Lede binnen enkele maanden terug een eigen plekje.

Jules Vandenbussche (18) uit Impe trekt al ruim een jaar aan de kar. “En toegegeven, net als met wie we het eerder probeerden ben ook ik het even beu dat het allemaal zo traag gaat”, vertelt hij. Toch blijf hij overtuigd dat er een nieuw jeugdhuis moet komen. “En ik zal ongelofelijk blij zijn als het er eindelijk is. Dat klein beetje extra afzien heb ik er nu wel voor over”, lacht hij.

Drie jeugdbewegingen aanwezig

Met Basiel Adams (20) uit Erondegem en Stef Schelfhout (28) uit Lede vond Jules twee kerels die eveneens van aanpakken weten. Qua organisatietalent, netwerk en kennis van de jeugd hebben ze alle drie een mooie bagage. Stef is oud-(groeps)leider van KSA Lede, Basiel is nog steeds actief bij scouts Lede en Jules is een vaste waarde bij Chiro Papegem. Daarnaast zijn zowel Jules als Stef actief in muziekgroepjes. Ook dat segment van de jeugd kan dus op de nodige aandacht rekenen.

Achter de schermen geniet het trio bovendien steun van enkele oudgedienden waaronder Daisy De Grauwe. “Met mijn 50 levensjaren steek ik wat af tussen dit jong geweld, maar ik sleet het grootste deel van mijn jeugd in het vorige jeugdhuis en wil graag mijn steentje bijdragen om een nieuwe invulling te vinden. Toch is het niet de bedoeling hun handje vast te houden. Na de start moeten ze hun eigen gang gaan”, vertelt ze.

Bidong wordt geen kopie van hoe een jeugdhuis er 20 jaar geleden uitzag.

De start en de daaropvolgende invulling wordt een uitdaging. “Een jeugdhuis van vandaag zal, uitgezonderd het doel om jongeren bijeen te brengen, geen kopie zijn van wat het jeugdhuis 20 jaar geleden was.” Waarin Jeugdhuis Bidong zich zal onderscheiden moet nog uitgemaakt worden. “Muziek en creativiteit zullen hier zeker hun plaats krijgen, maar voor de rest zoeken we vooral veel enthousiastelingen met goesting en ideeën.”

Daarom wordt vanaf nu gestart met de zoektocht naar leden en kernleden. “Alle hulp is welkom, hoe klein of groot ook.” In eerste instantie zal het nieuwe jeugdhuis starten zonder vast lokaal. “De vereffening van de oude vzw is eindelijk achter de rug en de vzw Parochiale Werken geeft ons de kans de oude locatie aan sporthal De Ommegang opnieuw in gebruik te nemen.”

Grondige renovatie nodig

Iets wat de jongelui graag zullen doen. “Maar er is eerst een zeer grondige renovatie nodig. Een renovatie waarvoor helpende handen van zowel jong als oud welkom zijn, maar waar we ook niet op willen wachten om te starten.” Daarom is er op zondagavond 9 februari om 18 uur alvast een kennismakende ‘kickoff’-vergadering in het zaaltje van Afspanning Den Bonten Os in de Molenbergstraat in Lede.

“Onze eerste doel is jongeren te verbinden en samen te brengen. Daarnaast beseffen we dat onze werking en de renovatie van het gebouw aan De Ommegang geld kosten. We dromen dus van een grote benefiet of een benefietweekend rond Pasen, maar voor de uitwerking daarvan verwelkomen we graag extra enthousiastelingen.”

Meer weten over jeugdhuis Bidong? Deel en like uit op de Facebookpagina ‘Jeugdhuis Bidong’, contacteer Jules Vandenbussche, Basiel Adams en Stef Schelfhout of kom langs op zondag 9 februari tegen 18 uur naar Den Os.