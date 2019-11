Een bank beroven met een (dode) kat in de kelder is moeilijker dan het lijkt Koen Moreau

14 november 2019

18u27 4 Lede Toneelgezelschap Vreugd In Deugd Lede brengt dit najaar in GC De Volkskring ‘De kat in de kelder’ van Pol Arys in een regie van Nele Jacob.

Dat stuk vertelt het verhaal van de kansarme familie De Cat die tijdelijk opgevangen wordt in een de kelder van een rijke majoor vlakbij de plaatselijke bank. Al snel rijpt het plan om met een welgemikte tunnel uit de armoede te ontsnappen, maar dat gaat niet helemaal zoals gehoopt.

Voorstellingen op zaterdag 16 en 23 november, alsook op vrijdag 23 november telkens om 20 uur. Kaarten kosten 10 euro per voorstelling. Een abonnement voor beide voorstellingen kost 15 euro per persoon en kinderen jonger dan 12 komen - mits reservatie - steeds gratis mee. Info en reserveren via www.vidlede.be.