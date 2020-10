Dweilorkest G-bloezers trakteren personeel en bewoners WZC Prieelshof op buitenconcert “om hart onder de riem te steken” Koen Moreau

11 oktober 2020

10u37 0 Oordegem/Gooik De bewoners van Woonzorgcentrum Het Prieelshof in Oordegem werden zaterdag getrakteerd met een openluchtconcert. “Het resultaat van een wedstrijd tijdens de lockdown in april”, vertelt directeur Els Suys.

De G-bloezers uit Gooik en omstreken, naar eigen zeggen een dweilorkest met positieve noten, verlootte toen drie gratis optredens. “Omdat wij de mensen die nog steeds aan het werk zijn eens in de bloemetjes willen zetten en omdat er grote nood is naar een feestje hebben wij een missie.”, luidde het toen.

WZC Prieelhof was een van de winkels, ziekenhuizen, woonzorgcentra, transportfirma’s en tal van andere inzendingen. “We haalden de meeste stemmen, maar besloten met het optreden te wachten tot veiligere tijden”, vertelt Suys. Tijden die helaas niet meteen voor de deur staan. “Vorige week werden al onze bewoners negatief getest en omdat we dat zo willen houden besloten we voor een buitenoptreden te gaan.” Het gebaar en de afleiding werden dankbaar aanvaard.