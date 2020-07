Dure gsm - ondanks sluiting - van toog Koffie & Co gestolen: "Deur stond maar even open om te verluchten” Koen Moreau

11 juli 2020

14u21 5 Lede De uitbaters van Koffie & Co in de Kasteeldreef in Lede kregen zaterdagochtend tijdens hun wekelijke schoonmaak een dief over de vloer.

“Onze deur stond open om even te verluchten en de gsm van mijn man lag - nochtans van op straat uit het zicht - op de toog”, vertelt Sofie. Toch moet iemand de zaak binnengekomen zijn toen de uitbaters net even in de kelder of keuken waren.

“Plots merkten we dat de gsm verdwenen was. Toen we er naar belden was hij al uitgeschakeld.” Het lijkt dus dat de dader bijzonder snel en geroutineerd te werk ging. “De gsm, een nieuwe Samsung S10, was amper een maand uit. Bijzonder zuur als je weet hoe zwaar de afgelopen maanden in de horeca al waren.”

De uitbaters legden klacht neer bij de politie. Wie zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur iets opmerkte in de straat, kan dat laten weten bij Koffie & Co of tijdens de kantooruren bij de lokale politie van Erpe-Mere/Lede via 053/60.64.64.