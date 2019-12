Drugsdealer opgepakt en aangehouden Koen Moreau

24 december 2019

08u33 0 Lede In Lede is er zondagmorgen rond 3 uur tijdens een routinecontrole een drugsdealer opgepakt.

Na verder onderzoek door de lokale recherche van de politiezone Erpe-Mere/Lede werd in totaal 750 gram cannabis en 25 gram coke in beslag genomen. De man blijkt ook gekend voor eerdere feiten. Hij werd op 23 december voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Die besliste dat hij aangehouden blijft.