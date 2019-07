Dronken leerling-bestuurder is rijbewijs al kwijt nog voor hij het behaald heeft KOEN MOREAU

29 juli 2019

16u26 2 Lede Een leerling chauffeur botste zondagavond in het Oost-Vlaamse Lede met een wagen volgeladen met vrienden. De kerel legde op de koop toe een positieve ademtest af.

Het ongeval gebeurde omstreeks 18.30 uur op de Keiberg in Lede ter hoogte van kapsalon Marnix. De jonge automobilist met een voorlopig rijbewijs verloor de controle over het stuur van een Mercedes waarmee hij - tegen de regels in met drie passagiers - vanuit Erpe richting Lede reed. Hij ging uit de bocht en botste tegen een volgeladen aanhangwagen die op zijn beurt tegen een geparkeerde wagen werd gekatapulteerd.

De inhoud van de aanhangwagen, allemaal spullen voor het containerpark, belandde op en tegen de geparkeerde wagen. Die wagen raakte eveneens zwaar beschadigd. De jonge autobestuurder bloedde hevig aan de hand. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gevoerd. De Mercedes, wellicht van zijn ouders, is eveneens lelijk toegetakeld.

“De omstandigheden waarin het ongeval gebeurde en de aanwezigheid van de passagiers zorgen er voor dat het voorlopig rijbewijs niet geldig is en dat het ongeval beschouwd wordt als veroorzaakt door een chauffeur zonder rijbewijs”, aldus de politie. Dat gegeven in combinatie met de positieve ademtest beloven weinig goeds voor de verdere afhandeling door de verzekeringsmaatschappij en het juridische vervolg.

Nog voor de jongeman zijn definitief rijbewijs heeft, mocht hij zijn voorlopig rijbewijs alvast inleveren. Het behalen daarvan wordt op slag flink wat minder evident. “In theorie kan het voorlopig rijbewijs nu al definitief ingehouden worden, maar de kans is groot dat de politierechter de chauffeur verplicht zijn rijopleiding en examens volledig over te doen en/of een rijverbod uitspreekt.” De man zou in dat geval na het behalen van zijn definitief rijbewijs en het ophalen daarvan meteen zijn rijverbod activeren.