Droef afscheid van gemeente na 42 jaar dienst bij dienst bevolking voor Marc De Waele: “Afscheidsreceptie niet mogelijk door Corona” Koen Moreau

02 juli 2020

07u47 0 Lede De start van de grote vakantie betekende voor ambtenaar Marc De Waele (61) uit Smetlede ook de start van zijn pensioen. De man werkte 42 jaar voor de gemeente Lede. Echt afscheid nemen was wegens de coronamaatregelen niet mogelijk.

Een afscheidsreceptie was er bijgevolg niet voor de man die meer dan 40 jaar een van de vaste gezichten was bij de dienst bevolking voor onder meer pensioenen, gehandicapten en vreemdelingenproblematiek. “Iets dat ik heel goed begrijp, maar met uitzondering van de algemeen directeur wenste geen enkele van de politieke mandatarissen me een goed pensioen toe en dat doet toch een beetje pijn”, vertelt de man.

Politieke functionarissen waar De Waele bijna zelf deel van uitmaakte. Als lijstduwer van Open Vld haalde hij in 2012 liefst 957 voorkeurstemmen. Een aantal dat hem recht het schepencollege in kon katapulteren, maar waarvoor hij ontslag moest nemen als ambtenaar. Uiteindelijk liet de man het mandaat aan zich voorbij gaan ten voordele van partijgenoot Stijn Wille, schoonzoon van uittredend burgemeester Geert Grepdon op dat moment.

Korte tijd later fungeerde De Waele even als interim-voorzitter voor de Leedse liberalen, maar in 2018 stond hij niet langer op de liberale lijst van Open Lede. De liberalen belandden na die verkiezingen – en na een heerschappij van 30 jaar – overigens op de oppositiebanken doordat CD&V in Groen en De Coöperatie nieuwe coalitiepartners vond.

Desondanks kijkt De Waele met warme gevoelens terug op de voorbije jaren. “Ik heb veel meegemaakt, veel vrienden gemaakt, veel gezien en veel geleerd”, vertelt hij. Vooral de collega’s van de dienst burgerzaken - die na al die jaren vrienden waren - en de huisbezoeken bij en contacten met mensen die het moeilijk hadden zal hij missen. “Ik heb steeds met vriendschap enthousiasme en inzet gewerkt. Mensen apprecieerden dat en ik zou het niet anders hebben gewild”, besluit hij.

Voor wie het zich afvraagt: Nieuwe politieke ambities heeft De Waele niet. “Ik heb geen concrete plannen in die richting, maar zeg ook niet radicaal neen.”