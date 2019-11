Dossier verdwenen geld feestcomité volledig geblokkeerd: gemeente stelt bedrijfsrevisor in gebreke Koen Moreau

19 november 2019

17u29 5 Lede Een jaar nadat ontdekt werd dat een niet aanzienlijke som geld verdween uit de kas van het gemeentelijk feestcomité van Lede is er nog steeds nauwelijks beweging in het dossier.

De door de gemeente aangestelde bedrijfsrevisor om de boeken door te lichten moest al maanden geleden zijn rapport overmaken, maar deed dat nog steeds niet. Daarom heeft de gemeente de man nu formeel in gebreke gesteld. Een merkwaardige stap. Temeer omdat er nog altijd geen officiële strafrechtelijke ingebrekestelling gebeurde ten opzichte van de persoon die verantwoordelijk is voor de veroorzaakte put én die bovendien een schriftelijke schuldbekentenis aflegde.

Gedeeltelijke terugbetaling

Enige lichtpuntje is dat die persoon - ondanks de beperkte middelen waarover die beschikt - wel al een gedeeltelijke terugbetaling deed. Of er nog betalingen komen en om hoeveel verdwenen geld het nu eigenlijk gaat, is nog steeds onduidelijk.

Wellicht zal dat ook zo blijven. “De bevindingen van de bedrijfsrevisor moeten jullie ook niet verwachten. Er was eigenlijk geen boekhouding”, stelde plaatsvervangend gemeenteraadslid Filip Bauters van oppositiepartij Lede Vlaams en Zinvol al tijdens de gemeenteraad van Lede. Als de bedrijfsrevisor bijgevolg met een rapport komt, zal daar hoogstwaarschijnlijk instaan dat er eigenlijk geen rapport te maken valt.

Terug naar af

Het wordt dus terug naar af met het volledige systeem dat intussen een smet werpt op politiek en carnavalesk Lede. Benieuwd of en hoe lang schepen voor Feestelijkheden Elke Meganck (CD&V) nog trouw kan blijven aan de aanpak om “in alle sereniteit intern te onderzoeken hoeveel geld er verdween, wie verantwoordelijk was en hoe we dat kunnen recupereren”, zoals ze vorige maand tijdens de gemeenteraad stelde.