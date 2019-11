Dorpsrestaurant moet inwoners samen brengen Koen Moreau

26 november 2019

18u11 0 Lede Het OCMW van Lede wil volgend jaar een dorpsrestaurant opstarten waar elke inwoner van Lede welkom is.

“En die naam is belangrijk. Het gaat niet over een sociaal restaurant”, steekt OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken Geertrui Van De Velde (CD&V) meteen van wal. Bedoeling is geïnteresseerden die vooraf inschrijven de eerste en derde dinsdag van de maand - niet toevallig marktdag in Lede - een driegangenmenu aan te bieden. “Dat is perfect haalbaar met de huidige personeelsbezetting in de keuken en een achttal vrijwilligers.”

Om die reden wordt momenteel een oproep gelanceerd naar vrijwilligers. “We kregen al wat reacties, maar alle helpende handen zijn welkom.” Het dorpsrestaurant krijgt een plaatsje in de cafetaria van het Woonzorgcentrum Markizaat. Een bewuste keuze om ook de bewoners te betrekken. “Voor onze mensen is extra sociaal contact heel welkom”, vertelt WZC-directeur Tina Van Laere.

Het is niet de bedoeling bestaande horecazaken concurrentie aan te doen. “In andere steden en gemeenten merken we dat dit initiatief een totaal ander publiek lokt. Onze maximumcapaciteit bedraagt ook 65 personen.” Het dorpsrestaurant mag dan wel geen sociaal restaurant zijn, toch komen er aangepaste prijzen. “Houders van en UiTpas aan kansentarief zullen en goedkoper tarief genieten dan de standaardprijs van 8 à 10 euro.”

Meer info volgt later. Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich wel al aanmelden via 053/80.39.14 en via woonzorgcentrum@ocmw.lede.be.