Dorpsrestaurant 'De Markiez' start met vogelnestjes, kalfsgebraad en kalkoenpavé Koen Moreau

12 februari 2020

16u19 7 Lede Inwoners van Lede kunnen vanaf maart twee keer per maand de benen onder tafel schuiven in dorpsrestaurant ‘De Markiez’.

Voor de democratische prijs van 8 euro (voorkeurstarief 5 euro) kan je in het restaurant van WZC Markizaat voortaan elke eerste en derde donderdag van de maand genieten van een degelijk driegangenmenu en een goede babbel. Het onthaal start om 11.30 uur. De maaltijd wordt door vrijwilliger geserveerd tussen 12 en 13.30 uur.

Op donderdagmiddag 3 maart staat pompoensoep, vogelnestjes in tomatensaus met knolselderstamppot en straciatella-mousse op het menu. Op 17 maart kan je genieten van kervelsoep, varkensragout van de chef met gemengde salade, tomaten, frietjes en rijstpap met krieken.

Om mee aan te schuiven dien je wel verplicht vooraf in te schrijven. Dat kan bij het onthaal van de sociale dienst in de Kasteeldreef 50, aan het lokaal van het gemeentehuis op de Markt, via 053/80.20.22 of via dorpsrestaurant@lede.be. Betalen doe je de dag zelf cash.