Doordringende mazoutgeur in centrum door grondsanering: geen reden tot paniek Koen Moreau

18 september 2019

10u55 0 Lede Brandweer en politie ontvingen woensdagochtend verschillende meldingen van geurhinder in de omgeving van Wichelsesteenweg, Vijverstraat, Markt, Openveldstraat en Reymeersstraat in Lede.

“Het betreft een mazoutgeur die afkomstig is van een vergunde werf waar een bodemsanering wordt uitgevoerd”, aldus de politie. Meer dan waarschijnlijk gaat het over de saneringswerken op de terrein van het psychiatrisch centrum Ariadne. Er is dan ook geen reden tot paniek. “Onze diensten voerden samen met de brandweer controles en metingen uit en alles blijkt in orde. De aannemer beschikt over de vereiste vergunningen en de brandweer stelde geen gevaren vast voor het milieu.” De werken zouden morgen beëindigd worden.

