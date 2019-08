Domein Leeflank ontkurkt eerste wijnflessen zondag tijdens ‘Lekker Oost-Vlaams’ KOEN MOREAU

21 augustus 2019

11u05 0 Lede Tussen het steeds groter toenemend aantal streekbieren komt er vanaf dit weekend nu ook een streekwijn bij. Ter gelegenheid van ‘Lekker Oost-Vlaanderen’ worden nu zondag 25 augustus de allereerste flessen van het Den omein Leeflank langs de Bosstraat in Lede ontkurkt bij de familie Vanryckeghem. Zoon Free laat er tevens proeven van zijn FAL-biertje.

Dat het verbouwen van wijn geen louter buitenlandse aangelegenheid is, wordt al enkele jaren in Lede bewezen. Iets voor de milleniumwissel startte Etienne Brondeel zijn wijngaard Kapellegoed in de grote Kapellelaan en in 2008 inspireerde hij zijn dochter Annick en haar man Bart Vanryckeghem om bij hun thuis eveneens 68 wijnranken te planten. “Dankzij zijn ervaring en de hulp van de kinderen was het resultaat al snel heel behoorlijk waardoor onze wijngaard uitgroeide tot 220 ranken en we uitkeken naar een plek in de buurt waar we semiprofessioneel aan de slag konden”, vertelt Bart Vanryckeghem. In 2018 werden de eerste wijnranken geplant in de wijngaard van ‘Domein Leeflank’.

Van Kasteel Ten Bosch naar Leeflank

Dat staat voor ‘Leef Lang’, ‘Lee Flank’ en Lee aangevuld met de letters van de echte Ledenaren zoon Free, dochter Lotte en echtgenote Annick. Leeflank bevindt zich aan het vroegere Kasteel Ten Bosch ofwel het Kasteeltje van Blancquaert tegenover Afspanning De Jaeger in de Bosstraat tussen Lede en Hofstade. “Bewust dicht bij ons thuis. Enerzijds voor het gemak, maar vooral om dezelfde klei- en leemgrond te hebben waarvan we wisten dat de druiven het goed deden.”

In 2016 gingen er 2.700 druivenranken in de grond van Chardonnay, Spätburgunder, Acolon en Nebbiolo. “Vanaf dat moment kan je als wijnbouwer weinig meer beïnvloeden en ben je vooral afhankelijk van het weer.” Een (te) vroeg ontluikende lente gevolgd door enkele vorstnachten kan daarbij catastrofale gevolgen hebben. “Niet voor niks volgen we het weerbericht nauwgezet op en hebben we hier vuurpotten geplaatst om onze oogst te vrijwaren.” Ook de hitte is niet altijd een zegen. “De hete zomer van 2018 vernielde 125 ranken. Die zijn intussen vervangen.” Iets vroeger dan voorgeschreven ging de familie Vanryckeghem-Brondeel vorige zomer al – met de hand - aan het oogsten.

De druiven zagen er zo mooi uit dat we aan de verleiding niet konden weerstaan. Bart Vanryckeghem

“De druiven zagen er zo mooi uit dat we aan de verleiding niet konden weerstaan”, knipoogt Bart. Dankzij dat vroege manoeuvre is de allereerste lading van 125 flessen Pinot Noir net voldoende gerijpt om te proeven. “Onze deelname aan ‘Lekker Oost-Vlaanderen’ nu zondag is dan ook de ideale gelegenheid om bezoekers een rondleiding op het wijndomein en in de vinificatieruimte te geven en te tegen democratische prijzen te laten proeven van onze Pinot Noir 2017.’ De rondleidingen zijn gratis en starten om 11u, 13u, 15u en 17u.

Bierliefhebbers komen eveneens aan hun trekken. Zoon Free (23), die heel wat werk in de wijngaard steekt, lanceerde met zijn ‘FAL’ of ‘Funky Als Leeflank’-biertje een blond floraal bloemig licht bitter biertje in de stijl van Orval met een redelijk droge afdronk. Het leverde hem dit voor jaar een gouden medaille op het Meininger Verlag’s internationale bierfestival in Duitsland.

Het Domein Leeflank bezoeken kan nu zondag 25 augustus in Bosstraat 97 in Lede. Meer informatie over het domein, de producten en de mogelijkheid om het domein voor recepties en seminaries te huren op www.domeinleeflank.com.