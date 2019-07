Doet Markizaatruïne dienst als ontmoetingsplek voor druggebruikers? KOEN MOREAU

07u51 0 Lede Na het vandalisme aan de Markizaatruïne in Lede lijkt zich een nieuw probleem aan te dienen.

Wandelaars ontdekten in de kelders van de voor bezoekers opengestelde ruïne resten zilverpapier en peuken van joints. Die aanwezigheid wijst, ondanks de afwezigheid van injectienaalden, duidelijk op druggebruik op de site. Na enkele zware daden van vandalisme werd de omgeving van de ruïne nochtans uitgerust met camera’s, maar die kunnen onmogelijk alle hoekjes en kantjes van de ruïne in beeld brengen. Burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V), reeds verwittigd door buurtbewoners, laat in elk geval maatregelen nemen. “We vragen de politie om meer toezicht te houden en zullen de beelden van de camerabewaking extra in de gaten houden”, reageert die.