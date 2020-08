Dit weekend kermis in Smetlede: Viertal kramen op post Koen Moreau

26 augustus 2020

11u18 0 Smetlede Dankzij de Dankzij de versoepelde coronamaatregelen is er dit weekend in Smetlede opnieuw een dorpskermis.

“Kermissen zijn opnieuw toegelaten, maar voor randevenementen moet toelating worden aangevraagd”, vertelt waarnemend burgemeester Robert De Mulder (CD&V). De man verwacht dit weekend drie à vier foorkramers in Smetlede. In het weekend van 12 en 13 september is het kermis in Wanzele en tijdens het weekend van 26 en 27 september vindt de septemberkermis in Lede centrum plaats. De jaarmarkt gaat niet door.