Dit verklaart de talrijke (bijna) ongevallen met treinen in Lede: zeven overwegen op amper 3,5 kilometer Koen Moreau

18 mei 2020

19u00 10 Lede Het incident zondagavond aan de spooroverweg tussen de Steenstraat – Broeder De Saedeleerstraat was het zoveelste in een lange rij. Weinig overwegen kunnen dergelijk palmares voorleggen, maar het maakt wel duidelijk waarom Infrabel zo graag overwegen definitief sluit.

Voor alle duidelijkheid: over een sluiting van de overweg tussen Steenstraat en Broeder De Saedeleerstraat is vooralsnog geen sprake. Wel maakte Infrabel in overleg van de gemeente werk van een toekomstvisie waarbij op heel lange termijn geopteerd zou worden voor een tunnel en minder overwegen. Niet onbegrijpelijk wanneer je weet dat op het grondgebied Lede op amper 3,5 kilometer liefst zeven overwegen te vinden zijn en dat op één van de drukste spoorlijnen van het land.

Indrukwekkende lijst

De lijst met kleine en grote ongevallen - alleen al van de voorbije vijf jaar - is stilaan indrukwekkend. Het aantal keren dat het spoorverkeer in de soep draait door aangereden slagbomen is niet bij te houden. Daarnaast gebeuren geregeld (bijna) aanrijdingen. Zondagavond was dat het geval nadat een bromfietser voorbij de gesloten slagbomen vanuit de Broeder De Saedeleerstraat richting Steenstraat en Hofstade reed.

Dezelfde overweg was op 5 juni vorig jaar nationaal nieuws toen een vrouw de signalisatie voor de - toen wegens werken afgesloten overweg – aan de kant zette en uiteindelijk met haar Mercedes op de sporen kwam vast te zitten. De beelden waren zo frappant dat Infrabel ze openbaar maakte.

Foutief afdraaien

Dezelfde overweg was in maart 2016 veelvuldig het decor van wagens die zich vast reden op de spooroverweg nadat ze vanuit de Spoorstraat rechtsaf wilden draaien. Een manoeuvre dat noodzakelijk was wegens werken aan de overwegen aan het station, maar helaas geregeld fout liep. Liefst driemaal moest het treinverkeer in allerijl onderbroken worden. Uiteindelijk verbrede Infrabel de uitwijkzone om nieuwe incidenten te vermijden.

De problemen situeren zich overigens niet alleen aan de overweg op de baan tussen Lede en Hofstade. Eveneens een bijzondere kwalijke reputatie heeft de overweg op de Wichelsesteenweg in Lede. Niet alleen moet je er immens lang wachten, doordat de slagbomen al sluiten vooraleer een trein het station van Lede binnen rijdt, er gebeurden ook daar al heel wat ongevallen.

Steeds net op tijd

Op 3 januari vorig jaar kon een treinbestuurder zijn trein maar nipt tot stilstand brengen nadat een bestuurster met aangedampte ruiten de afslag miste en vast kwam te zitten op de sporen. Een keertje stapten een moeder en haar 15-jarige zoon net op tijd uit vooraleer hun wagen tot schroot werd herleid.

Op 11 maart 2016 werd op die overweg ook al een wagen aangereden nadat een achteropkomend voertuig niet tijdig stopte en zijn voorligger op de sporen duwde. De wagen werd geraakt, maar de bestuurster bleef gelukkig ongedeerd. Op 10 november 2016 kon een passant Angelo De Grauwe met zijn jeep, maar net op tijd een wagen van de sporen trekken nadat die - alweer - vast kwam te zitten door foutief af te draaien.