Dit verandert vanaf 2020 in Lede: privéfirma controleert op parkeerschijf en parkeerduur Koen Moreau

01 januari 2020

08u11 4 Lede Automobilisten die in Lede parkeren in de buurt van het dorp of het station vergeten vanaf dit jaar beter niet om hun parkeerschijf te plaatsen.

De gemeente Lede ging in zee met een private parkeerfirma om de blauwe zones te controleren. Daardoor eindigt het jarenlange gedoogbeleid voor wie parkeert op de Markt, het deel van de Wichelsesteenweg bij de Markt alsook op de kleine parking aan de Brilstraat - waar vroeger de oude bibliotheek stond – of in de buurt van het station op het eerste deel van de stationsparking, in de Stationsstraat, Markizaatstraat en Kasteeldreef. Langs de Grote Steenweg in Oordegem is ook een deeltje waar de parkeerduur beperkt is tot 10 minuten.

Gebruik parkeerschijf

In de praktijk mag je overigens steeds iets langer dan twee uur parkeren. Bij aankomst plaats je de pijl van de parkeerschijf namelijk op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. In de gemeente Lede mag je in de blauwe zone maximaal 2 uur parkeren. Wanneer je aankomt om 13.18 uur, plaats je de pijl op 13.30 uur en mag je gratis parkeren tot 15.30 uur. Wie zijn parkeerschijf vergeet of de toegelaten twee uur overschrijdt betaalt meteen een dagretributie van 25 euro. Heb je geen parkeerschijf? Dan kan je die gratis afhalen in het gemeentehuis van Lede.