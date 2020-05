Dit jaar geen kaarsjes- en Sacramentsprocessie in Lede Koen Moreau

21 mei 2020

13u31 6 Lede Aan het einde van mei Mariamaand start in Lede traditioneel de verering van Maria Zoete Nood Gods, maar het coronavirus strooit dit jaar roet in het eten.

De parochie laat via Kerk & Leven weten dat de eeuwenoude bedevaart en jaarlijkse noveen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lede dit jaar niet zal starten met de kaarsjesprocessie zoals oorspronkelijk voorzien voor vrijdag 5 juni.

De gebruikelijke afsluitende Sacramentsprocessie en paardenommegang komen er evenmin. Het is wel toegelaten individueel de noveen langsheen de kapelletjes van de ommegang te stappen mits in achtname van voldoende social distancing. De Sint-Martinuskerk zal in de periode van 5 tot en met 14 juni wel extra lang, tot 22 uur, geopend blijven voor het publiek.