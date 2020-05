Dinsdagmarkt Lede wordt bijgestuurd: Enkele looprichting blijft, maar fietsen toegelaten en shuttledienst Koen Moreau

21 mei 2020

13u16 0 Lede De wekelijkse markt volgens coronanormen in de Kasteeldreef en Kasteelstraat in Lede wordt na een eerste editie licht bijgestuurd. De enkele looprichting blijft wel behouden.

“We hebben beslist dat fietsen aan de hand voortaan toegelaten zijn. Dat is niet alleen handig om aan de uitgang je weg verder te zetten, maar ook als steun voor mensen die minder goed te been zijn”, vertelt schepen Elke Meganck (CD&V). Verder zet de gemeente ook een shuttledienst in.

Wie te voet aan de parking van De Bron vertrekt, kan aan het einde van de markt ter hoogte van de Stationsweg gebruik maken van een shuttledienst. “Tot slot voorzien we daar in de buurt ook toiletten. Dat is, nu alle horeca-zaken gesloten zijn, handig voor marktbezoekers en noodzakelijk voor onze marktkramers.”