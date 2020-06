Digitale gemeenteraad Lede live te volgen Koen Moreau

17 juni 2020

17u20 0 Lede Wie wil weten hoe het er tijdens een doorsnee gemeenteraad in Lede aan toe gaat, kan donderdagavond 18 juni online mee luisteren.

Gemeenteraadszittingen zijn wettelijk gezien steeds openbaar, maar omwille van de coronamaatregelen streamt de gemeente Lede de zitting nu via het internet. Wie even vijf minuten wil meepikken om te weten hoe het er aan toe gaat, moet dus niet langer zijn huis uit. De zitting start om 19.30 uur. Bijkomende agendapunten aangebracht door de oppositiepartijen Open Lede en N-VA worden aan het einde van de zitting behandeld.

Mee luisteren kan via https://web-lede.streamovations.be/sessions/reference/raad-juni-2020.