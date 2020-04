Digitale gemeenteraad in Lede op 16 april Koen Moreau

08 april 2020

14u36 1 Lede Coronatijden vragen ook voor het politieke bestuur bijzondere maatregelen.

Om die reden organiseert de gemeente Lede op donderdag 16 april voor het eerst een digitale gemeenteraad. Die buigt zich onder meer over de toekomst van de ongebruikte percelen in de KMO-zone Heiplas, de aankoop van AED-toestellen en de bouw van sociale seniorenflats en een lokaal dienstencentrum naast het Markizaat.

De gemeenteraad is semi-publiek. Leden van de pers kunnen online meevolgen en daags nadien wordt het audioverslag op de gemeentelijke website gepubliceerd. Ook andere steden en gemeenten kiezen in deze coronaperiode voor digitale gemeenteraden. De buren van Aalst werken daarvoor via YouTube.