Digitaal fietsbeloningssysteem opstarten is dure grap Koen Moreau

19 april 2020

10u59 3 Lede In navolging van de gemeente Bonheiden wil N-VA Lede graag een fietsbeloningssysteem opstarten. “Een digitale chip aan de boekentas registreert dat kinderen per fiets op de te voet naar school komen en dat levert digitale munten op. Na invoering blijkt dat meer kinderen per fiets naar school komen.”

Schepen Robert De Mulder (CD&V) onderzocht de optie en kostprijs. “Opstarten van het systeem kost 70.000 euro, de jaarkost bedraagt 15.000 euro en dan komen daar nog de zaken bij die met de digitale munten kunnen gekocht worden. Goedkoop is het niet”, aldus de man. Het voorstel definitief begraven doet hij niet. “Ik maak de info over naar de verkeerscommissie van mei, maar wijs er tevens graag op dat we vandaag al heel wat inspanningen leveren om fietsverkeer naar de scholen te stimuleren.”