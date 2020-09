Dieven slagen er niet in schaapjes te tellen Koen Moreau

21 september 2020

17u42 3

Langs de Biestraat aan Overimpe in Lede ontsnapten vrijdag een aantal schapen.

Dat gebeurde volgens de eigenaar nadat gepoogd werd een diefstal te plegen op de weide. Of de schapen over het hek sprongen zodat de dieven ze makkelijker konden tellen, is niet duidelijk.