Dierendag bij de hulpdiensten: brandweer redt kitten uit boom en politie plukt hondje van straat Koen Moreau

04 november 2019

17u18 1 Lede Brandweer en politie hadden maandag de handen vol met huisdieren in nood.

Rond 13 uur werd in de Watermolenstraat in Wanzele een piepjong katje uit een boom gehaald door de brandweer. Het diertje werd vervolgens naar het politiecommissariaat gebracht. Niet zo veel later werd een kleine bruine chihuahua aangetroffen op Oordegemkouter. Ook dat diertje kreeg een ritje aangeboden naar het commissariaat om de identiteit van de eigenaar te achterhalen.

Geen van beide dieren bleek evenwel gechipt. De politie vraagt daarom dat de eigenaars zich met een aankoop- of ander eigendomsbewijs aanbieden op het commissariaat om hun dier op te halen.