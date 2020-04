Devonport Band covered 'We will overcome': "Belangrijke boodschap in tijden van corona” Koen Moreau

12 april 2020

Lede De De gloednieuwe rockband Devonport Band droomde 2020 als jaar van de doorbraak.

Een doorbraak werd het, ondanks een schitterend eerste optreden, vooralsnog niet. De uitbraak van COVID-19 maakt dat momenteel bijzonder moeilijk. Iets dat ze met de cover ‘We will overcome’ meteen grandioos relativeren.

“Dit nummer dragen we op aan de helden die dagelijks in de frontlinie staan, aan iedereen die een dierbare heeft verloren en aan alle mensen getroffen door Covid-19 in deze moeilijke tijd. Met deze cover willen we de boodschap overbrengen dat we samen sterk zijn en uiteindelijk zullen overwinnen!”, klinkt het duidelijk.