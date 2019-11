Deputatie weigert vergunning appartementen aan Heiplas Koen Moreau

20 november 2019

17u15 2 Lede Goed nieuws voor het actiecomité Heiplas en de bewoners van die straat.

Nadat ze er in 2016 in slaagden om de komst van appartementen met in totaal acht wooneenheden in deze landelijke buurt tegen te houden, slaagden ze er nu in een kleinere aanvraag tegen te houden. Die aanvraag voor vier wooneenheden werd goedgekeurd door de gemeente Lede waarop het actiecomité met 42 bezwaarschriften naar de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen trok. Die oordeelde nu dat de voorziene locatie in de Leedse rand niet geschikt is voor de bouw van appartementen. Eigenaars van andere gronden en huizen die gelijkaardige plannen hadden, weten dus waar ze aan toe zijn.