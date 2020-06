De waanzin voorbij: marathongemeenteraad tot 4 uur ’s morgens Koen Moreau

21 juni 2020

09u59 0 Lede Het ontbreken van echt hete hangijzers belette niet dat de gemeenteraad van donderdagavond in Lede pas afgeklopt werd rond 4 uur ’s morgens. Meerderheid en oppositie zijn allebei in het zelfde bedje ziek: graag heel veel en lang praten, maar vooral: blijvend rond de pot draaien en eindeloos herhalen.

Geen idee of alle gemeenteraadsleden zich tijdens deze digitale gemeenteraad, die iets meer dan 8 uur duurde, wakker konden houden. Het politiek schouwspel droeg daar in elk geval bitter weinig aan toe en zware inhoudelijke discussies waren er evenmin. Een groot deel van de tijd werd ingenomen door het bestuur dat zich op de borst klopte met een ‘relanceplan’ voor de lokale economie in coronatijden. Het werd vooral een ellenlange opsomming van alle maatregelen die al lang werden uitgevoerd in onder meer het rusthuis, aan speeltuintjes, sporthal en het bedelen van mondmaskers.

Daarnaast ook nog heel wat toegevoegde punten van de oppositie. Raadslid Stijn Wille (Open Lede) is intussen de onklopbare kampioen wat betreft toegevoegde vragen. Zowat elk initiatief of idee dat elders in de wereld ontstaat en dat de man oppikt, wordt op die manier heel erg uitgebreid voorgesteld aan het bestuur en vervolgens ‘meegenomen’ voor verder onderzoek of blijkt al ‘op de agenda van toekomstige plannen’ te staan. Iemand anders zou er moedeloos van worden, maar Wille blijft er voor gaan. Kwatongen beweren dat hij in de oppositie actiever is dan destijds als schepen.

Constructief samenwerken langs deze of gene zijde mochten we de laatste jaren nog niet of weinig zien. Ideeën neersabelen en die vervolgens in een licht aangepaste vorm herpresenteren dan weer wel. Het doet het vertrouwen van de burger in het politiek bestel in elk geval geen deugd waardoor riskeert dat stilaan niemand nog geïnteresseerd blijkt in wat en hoe beslissingen worden genomen.

Voor alle duidelijkheid: er zijn wel degelijk relevante en boeiende inhoudelijke discussies en (vragen naar) verantwoordingen voor beslissingen te horen. Alleen raken die bewust of onbewust totaal ingesneeuwd. Politici worden nochtans niet per uur betaald. Ze worden helaas ook niet betaald voor efficiëntie.