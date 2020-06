De Mirabel heropent als restaurant Kozy: “We garanderen gezellig, veilig en lekker tafelen” Koen Moreau

10 juni 2020

07u20 10 Oordegem Een zaak starten in volle coronacrisis. Dat is wat de uit Oordegem afkomstige Jurgen Pauwels (40) doet op de Grote Steenweg tussen Het Wijnhuis, Mon Chocolat en de Fauconiersmolen. Naast corona moet hij ook nog wegenwerken op de N9 trotseren. “Het is geen cadeau om nu te openen”, beseft hij.

Oorspronkelijk zou Jurgen op 27 maart zijn restaurant Kozy openen in het voormalige restaurant Mirabel op de N9 in Oordegem. Die opening werd uitgesteld, maar vanaf vrijdag 12 juni kun je op vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag en zondagavond terecht in het gebouw op de Grote Steenweg 94 voor een lekkere Belgische en Franse keuken.

Deeltijds werk

“Gelukkig zegde ik mijn werk als Financial Business Controller niet op en kon ik mijn deeltijds werken tot nu uitstellen, maar het blijft spannend”, vertelt Jurgen, die nu een droom waar maakt. “Als kind al was ik enorm geïnteresseerd in mijn moeders keuken en enkele jaren geleden heb ik drie jaar avondschool gevolgd in de hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge.”

Het is absoluut geen cadeau om nu te starten, maar na corona zullen we deze werken ook wel trotseren Jurgen Pauwels

“Toen ik vorig jaar ontdekte dat dit gebouw te koop stond, besloot ik de sprong te wagen.” Jurgen is al verhuisd van Hillegem naar Oordegem, waardoor hij na elf jaar weer thuis is. “Nu hopen dat de mensen me nog kennen”, knipoogt hij. Voor wie de man nog niet kent, hoopt hij daar snel verandering in te brengen. “De afkoppelingswerken voor Farys starten helaas net voor de deur. Het is absoluut geen cadeau om nu te starten, maar na corona zullen we deze werken ook wel trotseren”, blijft hij optimistisch.

Om zelf ook contact met de klanten te hebben, zal ik wellicht het dessert serveren Jurgen Pauwels

“Ik ga vooral in de keuken staan, maar om toch wat contact te houden met de klanten zal ik wellicht zelf het dessert opdienen”, legt Jurgen uit. “Ik werk niet met een vast menu, maar met een beperkte en geregeld veranderende kaart.” Die kleine kaart is alvast veelbelovend. Een driegangenmenu heb je al vanaf 39 euro.

Reserveren aangeraden

Wie wil proeven van onder andere kalfscarpaccio, verse garnaalkroketten, Wagyuburger of de fijne vis Rode Mul weet voortaan waarheen. “Door corona is het aantal beschikbare plaatsen beperkt tot achttien binnen en ongeveer evenveel buiten, waardoor vooraf reserveren aangeraden is.”

Meer informatie en reserveren op www.resto-kozy.be of 0479/96.86.22.