De keerzijde van de medaille: bijtende loslopende hond, fiets botst met tractor en vluchtmisdrijf na ongeval met fietser Koen Moreau

20 april 2020

16u05 6 Lede Het mooie weer en de coronamaatregelen zorgen voor veel meer fiets- en wandelverkeer.

Dat loopt helaas niet altijd even goed af. Langs Driepikkel in Aaigem beet de loslopende hond van een landbouwbedrijf zaterdagavond een voorbijganger. Vrijdagavond was er een aanrijding tussen een tractor en een fietser toen ze elkaar in de Hofveldstraat kruisten. De fietser bleef ongedeerd, maar de fiets liep wel schade op.

Vluchtmisdrijf

Minder geluk had een fietser maandagochtend in de Bredestraat in Wanzele. In de bocht vlak voor de grens met Serskamp werd omstreeks 10.20 uur een fietser door een grijze wagen de pas afgesneden, waardoor hij ten val kwam. De bestuurder zette zijn traject gewoon verder en wordt opgespoord door de politie.

Wie iets zag kan in alle anonimiteit tijdens de kantooruren contact opnemen met de lokale politie van Erpe-Mere/Lede via 053/60.64.64.