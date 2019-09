De Coöperatie plaatst zitbank langs wandelweg tussen Impe en Papegem Koen Moreau

19u54 3 Lede Tussen enkele regenvlagen door werd donderdagnamiddag het glas geheven in de landelijke wandelweg tussen Impe en Papegem.

Aanleiding was de ‘Dag van de Coöperatie’ die door de Leedse Coöperatie aangegrepen werd om een prachtige zitbank te plaatsen. Initiatiefnemer was Papegemnaar Erik Van Den Eeckhout die in het bezit kwam van de indrukwekkende comfortabele en gezellige constructie. De plaatsing gebeurde op grond van schepen Dirk Rasschaert.

“Een perfecte illustratie van de kleinschalige initiatieven die we een warm hart toedragen en die een het leven weer een tikkeltje aangenamer maken”, lacht secretaris Jan Huib Nas. Vuilnisbakken werden bewust niet geplaatst. “Op die manier willen we mensen stimuleren hun afval mee te nemen.”

Aan de zitbank is nog een wedstrijd verbonden. “We nodigen iedereen uit om een foto op de bank te nemen en die op Facebook te posten met hashtag #rustbanklangehaag. De tiende foto geeft recht op een gratis ijsje bij geitenboerderij De Klaverlochting.”