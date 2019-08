Davidsfonds bezoekt per fiets kunstschilder en wijndomein KOEN MOREAU

20 augustus 2019

11u35 0 Lede Dat je niet ver moet gaan om unieke zaken en mensen te ontmoeten, toont Davidsfonds Lede op zondag 25 augustus met een fietstocht langs streekgenoten met een verhaal.

Om 14 uur wordt gestart aan de kerk op het marktplein waarna het eerst naar kunst- en landschapsschilder Danny Cobbaut aan de Leedsesteenweg 127 in Erpe gaat. Om 16 uur gaat het naar het unieke wijndomein Leeflank in de Bosstraat 97 in Lede. Daar kan je tegen democratische prijzen proeven van hun wijn en/of het FAL-bier. Een rondleiding en informatie over de geschiedenis, het heden en de toekomst van het domein staan eveneens op het programma. Einde rond 18 uur. Deelnemen is gratis. De bezoeken per auto bijwonen is eveneens mogelijk.