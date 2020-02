Dalende trend van inbraken houdt aan: op vijf jaar tijd slechts half zoveel inbraken Koen Moreau

05 februari 2020

19u35 5 Lede Inbrekers laten Erpe-Mere steeds vaker links liggen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse inbraakcijfers die de lokale politie Erpe-Mere/Lede net bekend maakte. In vergelijking met 2015, toen er nog 177 inbraken en inbraakpogingen waren, registreerde de politie in 2019 slechts 94 inbraken of inbraakpogingen. Dat is bijna een halvering. Triest record was er in 2013 met 230 inbraken of inbraakpogingen.

“In november en december 2019, de traditionele donkere maanden, noteerden we helaas telkens meer dan tien inbraken, maar over het algemeen ogen deze cijfers niet slecht”, aldus de politie. De daling houdt wellicht verband houdt met de komst van de ANPR-camera’s voor automatische nummerplaatherkenning waarvan de eerste in 2012 werden geïnstalleerd, de doorgedreven en talrijke anticriminaliteit controleacties en het oprollen van diverse rondtrekkende bendes.