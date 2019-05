Dak volledig weg: zonnepanelen ontploffen nadat bliksem inslaat KOEN MOREAU

28 mei 2019

10u22 244 Lede In de Gery Helderenberglaan in de buurt van het station van Lede is dinsdagochtend een huis uitgebrand nadat de bliksem insloeg en de zonnepanelen ontploften. Het huis is onbewoonbaar.

Een jong gezin uit Lede werd dinsdagochtend slachtoffer van een zware woningbrand. Oorzaak was een blikseminslag tijdens het hevig onweer dat rond 8.30 uur over de regio trok. De bliksem sloeg recht in op het dak. Meteen volgde een enorme knal en stortten de zonnepanelen door het dak naar beneden. Het is niet duidelijk of de bliksem op de zonnepanelen zelf insloeg, maar de vlammen sloegen in een mum van tijd door het dak.

Een poetsvrouw die in het huis aan het werk was, kon de woning ongedeerd verlaten. Een ziekenwagen en brandweerploegen van Lede, Wichelen, Erembodegem, Denderleeuw en Aalst kwamen ter plaatse. Zij konden niet vermijden dat zowel de dak- als bovenverdieping uitbrandde. De woning is onbewoonbaar. Burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) kwam ter plaatse om het gezin een noodwoning aan te bieden, maar dat bleek niet nodig.