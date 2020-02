Dak en zonnepanelen weggewaaid: gloednieuw cohousingproject voor beschut wonen onbewoonbaar Koen Moreau

09 februari 2020

18u59 0 Lede Storm Ciara heeft een tijdelijk einde gemaakt aan het in maart 2018 gestartte cohousingproject van de vzw Reymeers in de Openveldstraat in Lede. Een felle rukwind nam de helft van het dak en zowat alle zonnepanelen mee.

Verschillende van tien bewoners van het nieuwste ‘beschut wonen’-project in Lede beleefde zondagnamiddag de schrik van hun leven. Bij een van de talrijke rukwinden kwam een deel van het plat dat boven de tien comfortabele flats los. Uiteindelijk werden zonnepanelen, roofing en dakisolatie van de helft van het dak, goed voor ruim 200 vierkante meter, losgerukt.

Evacuatie

“Het onderdak bleef liggen en niemand raakte gewond, maar de ravage is enorm”, vertelt zorgmanager Veerle Vanderstraeten. Zij besliste in overleg met de brandweer om de bewoners deels te evacueren. “Met wat rondbellen vond ik al snel vier vrije plaatsen in andere projecten voor groepswonen in de buurt en indien nodig kunnen we ook in de afdelingen van het psychiatrisch centrum Ariadne wel enkele mensen opvangen.”

Tijdelijke oplossing

Vrijwilligers van brandweerpost Lede hadden een flinke klus aan het afsnijden van het losgekomen dak en opruimen van de weggewaaide zonnepanelen. Om dat veilig te kunnen doen, werd een deel van de straat een tijdlang afgesloten. Pas toen het losgekomen dat verwijderd was, kon gestart worden met het tijdelijk afdekken van het dak. Dat werd heel zorgvuldig gedaan. Toch bleef het zondagavond afwachten of de tijdelijke oplossing de rest van de stormachtige nacht zou doorstaan.

Eens de storm gaan liggen is, belooft het dossier een nieuwe storm te veroorzaken tussen de verzekeringsmaatschappijen, de dakwerker en andere betrokken bij het bouwproject.