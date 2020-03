Daar is de lente, daar is de eerste kermiskoers: 40ste editie Wanzeel Koerse met profteams en -renners aan de start Koen Moreau Frank Eeckhout

03 maart 2020

18u02 5 Lede Dat kermiskoersen nog lang niet dood zijn bewijzen de organisatoren van Wanzeel Koerse op woensdag 4 maart voor het veertigste jaar op rij.

Wanzeel Koerse opent met de eerste en als één van de 25 overblijvende profkermiskoersen in Vlaanderen het nieuwe seizoen. Daarmee knopen ze in Wanzele aan bij een geschiedenis die tot 1870 teruggaat toen met de opkomst van de fiets - zoals we die nu nog steeds kennen - de allereerste kermiskoersen werden georganiseerd.

Om ter traagst

Snelheid was daarbij nog een absolute must. Er waren ook behendigheidsproeven en wedstrijdjes om ter traagst fietsen. Met de komst van de velodrooms verdwenen de koersfietsen vanaf 1900 in eerste instantie van de dorpsstraten. Liefst 208 gemeenten beschikten in die periode over een eigen open wielerbaan. In 1960 waren dat er nog slechts twee en werd opnieuw meer en meer op de straten gekoerst. Omwille van de steeds strengere reglementeringen daalde het aantal kermissen van 351 in 1945 tot 25 in 2020.

Deelnemersveld

Een van de sterkhouders is en blijft Wanzeel Koerse als inrichter van een de eerste wedstrijd voor Elite Mannen. Ook dit jaar kregen de organisatoren een sterk deelnemersveld bijeen met onder meer het volledige ‘Tarteletto – Isorex’ alsook een stevige delegatie van ‘Indulek Doltcini Derito’. Inschrijvingen tussen 11 en 13 uur. Startschot om 13.30 uur ter hoogte van café Hoop In De Toekomst in de Nonnenbosstraat voor een wedstrijd van 16 ronden van elk 10,3 kilometer. Einde rond 17.30 uur.

Wanzeel Koerse dient overigens niet alleen het mannenwielrennen. Op zondag 31 mei oreganiseren ze voor de vijfde keer een elite vrouwenkoers.

Meer weten: www.wanzeelkoerse.be.