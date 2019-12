Curieus en Coltoe organiseren gezellig kerstetentje voor alleenstaanden en wie het moeilijk heeft Koen Moreau

08 december 2019

10u18 0 Lede Omdat de feestdagen niet voor iedereen dagen van feest zijn, organiseren Curieus en Coltoe voor die mensen op tweede Kerstdag een kerstetentje.

Op donderdag 26 december zijn alleenstaanden en gezinnen daardoor welkom in het ontmoetingscentrum van Wanzele. “We vragen een inschrijvingsbedrag van 5 euro voor alleenstaanden en voor gezinnen, maar betalen dat bedrag integraal terug aan wie effectief aanwezig is”, luidt het. Inschrijven kan tot zaterdag 21 december bij Nadine De Schutter (0476/24.90.07), Erik Van den Eeckhout (0476/65.63.64), Franky Van Gyseghem (0486/94.04.74) opf in het Bond Moysonkantoor, Markt 14 in Lede.