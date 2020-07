Cultuurcafé Koning Ezel herneemt programmatie en start nieuwe zomercartoonwandeling: “Op die manier valt er deze zomer toch iets te beleven in Lede” Koen Moreau

01 juli 2020

14u01 0 Lede Philip Saelens van Herberg Koning Ezel en de vzw Meaningfool uit Lede laat zich door corona niet klein krijgen. Met in acht name van de maatregelen organiseert hij deze zomer verschillende optredens in beperkte kring. “Ook de zomercartoonwandeling van Meaningfool is terug waardoor er dichtbij huis voor ieder wat te beleven valt.”

Het eerste weekend van juli wordt meteen druk voor Herberg Koning Ezel. Zondag 5 juli is er om 15.30 uur een optreden van accordeoniste en troubadour Astrid Sioen. Tevens wordt om 14 uur de aftrap gegeven van een tweede – tevens fietsbare – zomercartoonwandeling van ongeveer 9 kilometer.

300-tal cartoons

Die cartoonwandeling telt ongeveer 300 originele cartoons van een 15-tal bekende cartoonisten op evenveel plaatsen en kan gans de zomer bezichtigd worden. “Een thema is er niet, maar doordat de inzendingen actueel zijn komt Corona uitgebreid aan bod.” De route doorkruist Lede, Wanzele, Impe, het park van Mesen en natuurgebied de Geelstervallei. Geitenboerderij De Klaverlochting langs Hofsmeer doet dienst als tussenstop om even te verpozen.

De brochure kost 1,50 euro. Geen geld om in deze coronatijden even weg te dromen. Philip Saelens

Starten kan in juli en augustus elke vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 19 uur aan Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41a in Lede. Daar zijn ook gadgets te koop om het project te ondersteunen. Een handig wegwijzerboekje met uitleg kost 1,50 euro. Voor 1 euro extra krijg je ook een deelnemingsformulier om ‘Koning Ezel’ te worden en een mooie prijs te winnen. “Geen geld om mensen ook in deze coronatijden te laten wegdromen en weg te halen van de chaos en drukte”, stelt Saelens.

Optredens tot 60 personen

Tevens wordt het culturele programma in Herberg Koning Ezel opnieuw opgestart. “Eenvoudig wordt dat niet, maar met zittende optredens kunnen we buiten op een coronabestendige manier ongeveer 60 mensen zetten. Bij regenweer hebben we binnen capaciteit voor 25 personen.” In tegenstelling tot veel afgelaste programma’s doen Philip en Meaningfool toch een poging.

Reserveren is aangeraden want zodra de capaciteit bereikt is, komt er een bordje ‘volzet’ aan het hek. Philip Saelens

“Zondag 5 juli komt Astrid Sioen langs, op zondag 12 juli Patt Mayeu & Son, op zondag 19 juni Franky De Mongh & Luc De Clus, op dinsdag 21 juli Mr & Mss en op zondag 26 juli Koen Dewulf.” Ook in augustus loopt de programmatie door met Bruno Deneckere & kathleen Vandehoudt (zo 09/08), Sisters on Sofa (zo 16/08) en Meermens (zo 30/08). Telkens om 15.30 uur.

“Alle optredens zijn gratis bij te wonen, maar vol is vol.” Reserveren is bijgevolg aangewezen. “En wie dat niet doet riskeert een bordje ‘Volzet’ aan te treffen aan het hek van onze tuin.”

vzw Meangingfool

Herberg Koning Ezel

Kerkevijverstraat 41a in Lede

info@meaningfool.org

0499/11.77.09

www.meaningfool.org