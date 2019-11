Culinaire zoektocht en verwendag met boekenverkoop in de bib Koen Moreau

13 november 2019

10u34 0 Lede De bibliotheek van Lede organiseert op zondag 17 november een bijzonder lekkere opendeur.

“We profiteren van de ‘Week van de smaak’ om in samenwerking met de cultuurdienst en Culturele Raad uit te pakken met een smaakwandeling”, vertelt hoofdbibliothecaris Raf Ermens. Voor die wandeling kan je aanmelden tussen 11 en 12 uur, maar er is nog heel wat meer te beleven.

“Van 10 tot 16 uur is iedereen welkom voor een gezellige koffieklets en onze boekenverkoop. Verder zijn er voor de kinderen workshops knutselen ven technologisch speelgoed van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.” Afsluiten gebeurt van 16 tot 18 uur met een muzikaal optreden door The Golden Voice. Met uitzondering van de culinaire wandeling, waarvoor je 8 euro betaalt (kinderen 5 euro) en vooraf moet inschrijven bij de cultuurdienst in het gemeentehuis of in de bibliotheek, zijn alle andere activiteiten gratis en zonder inschrijving toegankelijk.