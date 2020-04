Corona-berenjacht en verpleegsterbeertje inspireert Veronique voor T-shirt en kleurplaat Koen Moreau

01 april 2020

06u50 1 Lede De huidige pandemie inspireert meer en meer mensen om mooi en creatief uit de hoek te komen. Zo ook creatieve duizendpoot Veronique Verhoeven uit Lede.

Nadat ze eerder al driemaal het vlagje voor het Leedse carnaval ontwierp vond ze nu inspiratie in de coronacrisis en beertjes die massaal voor vensters worden geplaatst. “Zelf plaatste ik een 30 jaar oud verpleegsterbeertje voor mijn venster en uit verveling besloot ik het eens te tekenen”, vertelt ze.

Het resultaat was een meer dan geslaagde tekening. “Ik was zelf ook best tevreden en besloot voor mijn zoon Viktor en mezelf een T-shirt te laten bedrukken.” Iets dat alweer een mooie resultaat en een massa reacties opleverde. “En daarom kan iedereen die dat wil mijn ontwerp met opschrift ‘Corona 2020 – samen’ en ‘Blijf in uw kot’ nu voor 15 euro (excl. verzending) te bestellen bij Lettershop Wichelen via info@lettershop-wichelen.be of 0472/79.44.90.

De tekening kreeg daarnaast nog een tweede leven. “Omdat kindjes zich nu vervelen, maakte ik ook een kleurplaat.” Die plaat wordt omwille van de coronamaatregelen niet bedeeld, maar iedereen kan de tekening gewoon afdrukken via de Facebookpagina ‘Kleurplaat beertje’. “En nogal wat ouders posten de resultaten. Echt fijn”, besluit Veronique.