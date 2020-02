Confetti niet langer verboden voor kindercarnavalsstoeten Koen Moreau

13 februari 2020

12u15 0 Lede Het gemeentebestuur van Lede heft het verbod voor het gebruik van confetti voor kindercarnavalsstoeten op.

In navolging van de regel die sinds 2015 toegepast wordt op deelnemende groepen in de grote carnavalsstoet besloot de gemeente vorig jaar het verbod te veralgemenen. Dit leidde tot een storm van protest en veel ontgoochelde kinderen. Iets waarvoor de Leedse politici van CD&V, Groen en De Coöperatie duidelijk oor hadden. Daardoor is vanaf dit jaar opnieuw confetti toegelaten voor de kindercarnavalsstoeten van de scholen. Het verbod voor de deelnemende carnavalsgroepen tijdens de stoet op 1 maart blijft wel gehandhaafd.