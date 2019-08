Coltoe brengt mensen bijeen met fietstocht KOEN MOREAU

28 augustus 2019

17u15 0 Lede De nieuwe Leedse verenigingen Coltoe pakt op zondag 1 september uit met een eerste initiatief om mensen met elkaar te verbinden.

“Coltoe is dialect voor lijm en onze bedoeling is om mensen bij elkaar te lijmen”, luidt het. Coltoe richt zich op jong en oud, arm en rijk, progressief en conservatief en binnen een culturele context. Allereerste activiteit is een fietstocht van +/- 20 kilometer op zondag 1 september. Starten tussen 14 en 15 uur aan herberg Koning Ezel in de Kerkevijverstraat. Tussenstop aan sporthal De Ommegang en eindpunt geitenboerderij De Klaverlochting langs Hofsmeer 23 in Impe. Deelnemers betalen 3 euro voor routbeschrijving en twee drankjes onderweg.