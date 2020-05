CD&V, Groen en De Coöperatie willen coronamaatregelen niet met Open Lede bespreken: “Tijdverlies aangezien we elkaar toch niet vinden” Koen Moreau

22 mei 2020

15u25 2 Lede Gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) wijst de uitgestoken hand van oppositiepartij Open Lede voor een economisch relanceplan in het kader van corona resoluut af.

“Jammer genoeg is met Open Lede nog geen enkele keer een constructieve samenwerking mogelijk geweest. Nu ook is jullie benadering heel eenzijdig. Wij zien het niet zitten met jullie in overleg te gaan. We gaan er van uit dat we zonder jullie bijdrage efficiënter en sneller tot resultaten en oplossingen zullen komen”, blokte Maebe het voorstel van Wille af.

Die stelde voor om voorafgaand aan de volgende gemeenteraad met alle gemeenteraadsleden een overleg te hebben over mogelijke maatregelen. Het water tussen de nieuwe meerderheid van CD&V, Groen en De Coöperatie en de vorige liberale coalitiepartner blijft duidelijk nog bijzonder diep. Ook in uitzonderlijke omstandigheden kunnen de onenigheden uit het verleden blijkbaar niet opzij gezet worden.