Carnavalskeizerin Lieve (43) van kinderverzorgster terug naar cafébazin

27 juni 2019

17u53 0 Lede Na zeven jaar tussen de kleine kinderen stapt carnavalskeizerin Lieve Bombeeck terug definitief in de horeca. Nadat ze het voorbije jaar in loondienst café Kaatsplein open hield, nam ze nu het café over van ex-carnavalsprins Jef Lemmens.

“Carnavalisten blijven dus even welkom als voorheen, maar ’t Kaatsplein is veel meer dan een carnavalscafé”, benadrukt Lieve. De voorbije maanden maakte ze al kennis met een botvinkenclub, de leden van de spaarkas, het huisorkest en politici in het zaaltje achter het café.

“Met een capaciteit van 50 personen is daar overigens plaats voor nog meer verenigingen, babyborrels en andere feestjes”, knipoogt ze. Aan openingsuren wordt niet geraakt. Wel zullen man en tevens ex-prins Curd Wauterecht alsook dochter en jeugdkeizerin Lovely geregeld achter de toog te vinden zijn.

Voor Lieve zelf is het een terugkeer naar een vertrouwde stiel. “Heel lang geleden hield ik samen met Christophe Ponnet Kenneth’s – het huidige Stamineeken – aan het station open en was ook een hele poos aan de slag als garçon in de inmiddels verdwenen feestzaal Edelweiss in de Steenstraat.”

De officiële start is vrijdag 28 juni om 20 uur in het café op de hoek van de Rosselstraat en de Ouden Helweg. “Iedereen is welkom voor de openingsreceptie en de aansluitende party”, geeft Lieve nog mee.