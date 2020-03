Carnaval zit er helaas op: “Maar ’t was er karamel op” Koen Moreau

03 maart 2020

00u00 0 Lede Na drie dagen feesten zit ook in Lede het carnaval er definitief op. Na de prijsuitreiking werd maandagavond het laatste lied gezongen terwijl prins De Witten de pop in brand stak.

Het voorbije jaar was allesbehalve eenvoudig voor de Leedse carnavalisten en de mensen van het nieuwe gemeentelijke feestcomité. Dat vatte keizer Yves passend samen. “De vorige stoet werd afgelast omwille van storm, nadien bleken we een lege kas en geen spekken te hebben”, opende de man zijn speech.

Met pijn in het hart vertelde hij dat de Leedse carnavalisten het voorbije jaar omwille van de heisa werden uitgelachten. “Maar ze hebben jullie niet klein gekregen. Jullie toonden met prachtige wagens en kostuums dat Lede fier is en mag zijn omwille van de geleverde kwaliteit. De stoet was er karamel op”, eindigde hij met een knipoog.

Prins De Witten was dan weer blij dat hij ook een jaartje prins van het goed weer mocht zijn. Ook hij was vol lof. “De stoet was op en top eerste klasse en voor mij was het bijzonder om na 20 jaar carnavalist, 15 jaar prins en nu ook met een kleine prins carnaval te mogen vieren.”

Coronavirus

Jef Lemmens, voorzitter van het gemeentelijk feestcomité, maakte de overgang naar de prijsuitreiking met slecht en goed nieuws. “Door het Coronavirus zijn onze medailles hier niet tijdig geraakt”, deelde hij mee. De man maakte ook gewag van alweer een lege kas. “Maar het goede nieuws is dat we ze nu zelf leeggezopen hebben”, lachte hij alvorens de carnavalisten “echte kunstenaars” te noemen.

Het klassement was een verrassing. Niet in het minst omdat voor het eerst ook de niet Leedse groepen gequoteerd werden en prijzengeld kregen. Hoofdprijs bij categorie A ging naar de prachtige bewegende wagen en kleermakers van LKV Just Niet. Zij eindigden net voor de huilende wolven van LKV Spécial. Bij categorie B wonnen D’Engelen met hun 20 jarig bestaan en - eveneens meer dan terecht omwille van de prachtige uitwerking - werden ook de Slekketisjen op het podium geroepen.

Categorie: Buiten Lede

1. AKV Schiefregtover (Aalst) – 1.182 punten

2. KV De Tcha Tcha Tcha’s (Zottegem) – 1.166 punten

3. AKV Liejp (Aalst) – 1.154 punten

4. WKV De Chepapkes (Wichelen) – 1.115 punten

5. AKV Zjust op toid (Aalst) – 1.109 punten

Categorie C: kleine groepen zonder wagen

1. LKV De Slekketisjen - 1.190 punten

Categorie B: kleine groepen met beperkte wagen

1. LKV D’Engelen – 1.293 punten

2. LKV D’Au Mollekes – 1.257 punten

3. LKV De Kontebonkers – 1.049 punten

Categorie A: grote groepen met grote wagen

1. LKV Just Niet – 1.309 punten

2. LKV Special – 1.213 punten

3. LKV Goedemor – 1.199 punten

4. LKV Oetsjewaaa – 1.198 punten

5. LKV Grat AF / Kweet’nt Nog Nie – 1.168 punten

6. LKV Veur de Leut – 1.082 punten

De prijs voor het meeste ludieke thema ging naar D’Au Mollekes en Den Eddy werd opnieuw gehuldigd in de categorie ‘Buiten categorie’.