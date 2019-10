Capaciteitsproblemen bij voor- en naschoolse kinderopvang wijzen op optimale bezetting Koen Moreau

03 oktober 2019

17u41 0 Lede Ouders die gebruik willen maken van de naschoolse kinderopvang in Lede raken niet altijd aan een plaatsje. Gemeenteraadslid Stijn Droessaert (N-VA), vraagt maatregelen, maar schepen Bart Heestermans (Groen) vindt dat niet nodig.

Volgens Droessaert is er een structureel tekort aan opvangplaatsen voor woensdagnamiddag en korte vakanties. “Er staan permanent tien à vijftien kinderen op de wachtlijst. Dat komt enerzijds doordat er te weinig erkende plaatsen zijn en anderzijds doordat de gemeente te weinig personeel inschakelt. De problemen nemen bovendien toe door een steeds verdere aangroei van onze bevolking”, aldus de man.

Schepen Bart Heestermans noemt die wachtlijst ‘geen echt probleem’. “We beschikken over 42 opvangplaatsen in Oordegem en vijftig in Wanzele. De gemiddelde bezetting is in evenwicht, waardoor het geen goed idee zou zijn de capaciteit enkel uit te breiden omwille van een beperkte overbezetting op woensdagnamiddag, maar we volgen dit uiteraard permanent op”, aldus de man.